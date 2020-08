Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Tipico Wettbüro in Saarbrücken-Malstatt sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Täter. Wie die Polizei mitteilte, fand der Raubüberfall durch den etwa 20-Jährigen bereits am 20. Juli statt. Mit einer schwarzen Pistole bedrohte der Mann gegen 19 Uhr einen Angestellten des Wettbüros und zwang ihn dazu, ihm Bargeld auszuhändigen. Mit dem gestohlenen Geld floh er dann zu Fuß in Richtung der Breitestraße. Zu der Höhe des gestohlenen Geldbetrags wollte die Polizei auf Nachfrage „aus ermittlungstechnischen Gründen“ keine Angabe machen.

Der Gesuchte ist etwa 1.75 Meter groß und trug einen weißen Pullover sowie eine weiße Stoffmaske und eine dunkelblaue Stoffmütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 0681/9321233.