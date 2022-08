In Speyer ist es am Mittwoch zu mindestens zwei Betrugsversuchen gekommen, bei denen sich Personen als Partner der Stadtwerke (SWS) ausgaben, um an persönliche Daten zu kommen. Die Betrüger behaupten, dass der Stromvertrag ausläuft und fragen Zähler- und Vertragsnummern sowie persönliche Daten ab. Stadtwerke-Sprecherin Sonja Daum erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die SWS weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben, noch Verträge und Tarifwechsel am Telefon anbieten. „Wir rufen nicht ungefragt an“, erklärt die SWS-Sprecherin. Sie rät, keine persönliche Daten am Telefon herauszugeben sowie den Namen, die Firma und Telefonnummer des Anrufers zu notieren. So sei es den Stadtwerken möglich, juristische Schritte einzuleiten, wenn Betrüger sich als deren Partner ausgeben. Kontakt zu den SWS: 06232 6250 oder vertrieb@stadtwerke-speyer.de.