„Grüner wird’s nicht!“-Rufe halfen nichts, als sich am Samstagmorgen Autofahrern und Passanten an der Kreuzung Bahnhof-/Schützenstraße ein nicht alltägliches Bild bot, bei dem man einfach anhalten musste. Verwundert rieb sich so mancher die Augen, als auf den Treppen zur Jugendherberge eine Menge Menschen fürs Gruppenfoto posierten, die meisten davon gleich dreifach. Der Grund: Zu einem bundesweiten Treffen anlässlich der Jahreshauptversammlung des „ABC-Clubs“ hatten sich übers Wochenende 25 Drillings- und höhergradige Mehrlingsfamilien in Pirmasens getroffen. Was für Außenstehende oftmals nur originell anzusehen ist, schafft für eine solche Familie oft stressige Momente, weshalb eine Anlaufstelle wie der Verein eine große Hilfe darstellt und ein kurzweiliges, gemeinsames Wochenende willkommene Abwechslung vom oft harten Alltag bietet. Dabei bestand die Citystar-Jugendherberge diesen Stresstest als familienfreundliche Unterkunft mit Bravour, wie die Teilnehmenden, allen voran die mehr als 80 Kinder, bestätigten. Mit Ausflügen ins Dynamikum, ins Strecktal, die Wawi-Schokoladenfabrik und einiges mehr wurden die 135 Gäste, die auch Anfahrtswege von Schleswig-Holstein und Berlin nicht scheuten, belohnt.