Die Ziege, die am 11. August tot auf einem Acker bei Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) gefunden wurde, wurde laut der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft von einem Wolf gerissen. Das hat ein DNA-Test bestätigt. Nun wird noch untersucht, ob es sich um das Tier handelt, das aus den italienischen Alpen stammt, seit Mitte Juli in der Pfalz unterwegs ist und in der Südwestpfalz und im Leiningerland Schafe und Ziegen gerissen hat. Offen ist noch, ob auch die beiden Schafe, die vier Tage nach dem Fall in Martinshöhe im Nachbarort Rosenkopf (Kreis Südwestpfalz) gerissen wurden, ebenfalls einem Wolf zum Opfer fielen. Laut der Forschungsanstalt ist ein Wolf als Verursacher nicht auszuschließen. Weil die westpfälzischen Dörfer nur wenige Kilometer von der saarländischen Grenze entfernt liegen, hat die CDU-Fraktion im Saar-Landtag beantragt, dass sich der Umweltausschuss mit dem Thema beschäftigt. Die CDU findet, dass die Anwesenheit des Wolfs zu Problemen führe.