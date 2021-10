Wieder Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt Koblenz am Mittwoch für den Kreis bei 193,8. Das ist mehr als doppelt so hoch, wie der rheinland-pfälzische Durchschnitt: Für das gesamte Bundesland liegt die Inzidenz bei 87,2.

Aktuell gibt es im Landkreis 455 bestätigte positive Fälle, darunter sind 60 Neuinfektionen. „Die neuen Fälle verteilen sich quer durch die Bevölkerung. Ein wirklicher Schwerpunkt kann nicht ausgemacht werden“, schreibt die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung. Damit beläuft sich die Gesamtzahl auf 7272 nachweislich Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 467 Infizierte seit Beginn der Pandemie/34 aktuell Infizierte/412 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 1053/21/1024/8

VG Kandel: 626/40/581/5

VG Jockgrim: 712/30/667/15

VG Rülzheim: 674/29/635/10

VG Bellheim: 814/76/710/28

Germersheim: 1857/143/1695/19

VG Lingenfeld: 1069/82/964/23

Kreis GER: 7272/455/6688/129