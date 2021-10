Verkehrsbehinderungen in der zweiten Herbstferienwoche kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) an. Am Montag, 18. Oktober, 9 Uhr, beginnen demnach die auf „circa fünf Tage angesetzten“ Bauarbeiten für einen Fahrbahnteilers auf der B39 am Knoten B39/B9 („Dudenhöfer Kreuz“). Es geht um eine Pflasterung mit Bordsteinen auf der Straße im Bereich, in dem es früher schon einen provisorischen Fahrbahnteiler gab. Er war dann Ende 2018 entfernt worden, um die Linksabbiegespur für die Zeit der Salierbrücken-Sperrung zu verlängern. Weil die Brücke für den Weg ins Badische nicht zur Verfügung steht, gibt es Verkehrsverlagerungen auf die B9, die am Knoten B39/B9 für Engpässe gesorgt hatten. Auch die Ampeln gibt es dort seit dieser Zeit.

Die Salierbrücke soll bis Jahresende wieder freigegeben sein. Der Fahrbahnteiler, der kurz vor der Speyerer Ortseinfahrt die Linksabbiegespur verkürzt, wird jetzt schon gebaut, meldet der LBM. Dafür wird die B39 von Speyer in Richtung Dudenhofen voll gesperrt. „Der Verkehr wird in Speyer an der Anschlussstelle Speyer/Universität auf die B9 ausgeleitet“, heißt es. Fahrzeuge in Richtung Dudenhofen müssen auf der B9 an der Anschlussstelle Speyer-West drehen und können dann wiederum die Anschlussstelle Speyer/Universität nutzen, deren Rampe außerhalb des Baustellenbereichs liegt. „Der Verkehr auf der B39 von Dudenhofen in Richtung Speyer bleibt aufrecht erhalten. Der Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen“, heißt es in der Mitteilung.