Die Bosch-Werke in Homburg zählen zu den wichtigsten Arbeitgebern für die Westpfalz. Über die Hälfte der dort Beschäftigten wohnt im Westrich. Nach den Hiobsbotschaften bei Ford und Michelin droht jetzt auch bei Bosch ein erheblicher Personalabbau. Kurz nach der Jahrtausendwende brummte Bosch: 7300 Menschen standen damals im saarländischen Homburg in Lohn und Brot. Die meisten keine Saarländer, sondern Westpfälzer. Ohne Bosch wären in vielen Dörfern im Kreis Kusel ganze Neubaugebiete nie entstanden. Heute beschäftigen Bosch und Bosch-Rexroth noch 4600 Menschen in Homburg. Und Betriebsräte und Gewerkschaft fürchten, dass es bald weiter bergab geht. Was das mit Wasserstoff und Einspritzern zu tun hat: Hier geht’s zur gesamten Geschichte.