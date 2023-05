Am 25. Juni wählt die Stadt Bad Dürkheim eine neue Bürgermeisterin oder bestätigt den bisherigen Amtsinhaber. Natalie Bauernschmitt (CDU) fordert Christoph Glogger (SPD) heraus. Am 24. Mai treten die beiden Kandidaten gegeneinander an bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG).

Alles rund um die Wahl hier im Live-Ticker: