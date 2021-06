Mit einem Stein hat am frühen Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der A61 bei Schifferstadt ein junger Mann aus Nordrhein-Westfalen die Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen. Damit weckte er die Aufmerksamkeit eines Lastwagenfahrers, der die Polizei verständigte. Da der Verdächtige beim Eintreffen eines Streifenwagens bereits weggefahren war, hielten die Beamten der Autobahnpolizei nach dem Mann auf der A61 Ausschau. Sie entdeckten den Gesuchten bei Worms und kontrollierten ihn. Wie sich herausstellte, hatten die Wagenschlüssel im Innenraum des Fahrzeugs gelegen, als der Reisende eine Toilettenpause eingelegt hatte. Bei seiner Rückkehr bemerkte der Mann, dass sich der Wagen selbst verriegelt hatte. In seiner Not habe er sich nicht anders zu helfen gewusst, als die Scheibe einzuschlagen. Da die Fahrzeugpapiere und die Identität des vermeintlichen Diebes in Ordnung waren, durfte er laut Polizei seine Fahrt nach Bergheim fortsetzen – wenn auch mit Zugwind.