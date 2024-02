Die Polizei hat am Montagabend in der Südpfalz mit einem Hubschrauber nach einem flüchtigen Unfallfahrer gesucht. Wie die Beamten mitteilten, war gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, dass unweit des Friedhofs von Heuchelheim-Klingen auf einem Feldweg ein Auto auf dem Dach liegen würde. Der Fahrer sei zu Fuß über die Felder geflohen. Laut den Zeugen sei der Mann betrunken und möglicherweise auch verletzt gewesen, so die Polizei. Daraufhin kam der Hubschrauber zum Einsatz – bis zum Zeitpunkt der Mitteilung allerdings erfolglos. Allerdings teilt die Polizei auch mit, dass sie den Fahrer bereits identifiziert und ein Strafverfahren eingeleitet habe.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06341 287-0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.