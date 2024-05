Nachgebessert bei der „Brötchentaste“: Der Versuchszeitraum für kostenfreies Parken auf städtischen Stellflächen in den ersten 30 beziehungsweise 60 Minuten soll länger dauern als zunächst geplant.

Mit sieben Ja- und drei Gegenstimmen hat der Bauausschuss dem Stadtrat eine vom 1. Juli bis zum 30. März 2025 verlängerte Erprobungsphase empfohlen, die kostenfreies Parken im Zentrum erlaubt. Eigentlich hätte die Phase Ende 2024 enden und dann über die dauerhafte Einführung oder Rücknahme entschieden werden sollen. Die FDP regte nun die Verlängerung an und erhielt eine Mehrheit.

Gegenstimmen gab es von den Grünen. Die Brötchentaste rege Autofahrer an, noch öfter als bisher das Fahrzeug für den Weg in die Stadt zu nutzen, erklärte Sprecherin Hannah Heller. „Wir müssen uns nach dem Stadtratsbeschluss richten“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dazu. Der Rat hatte beschlossen, die zum Jahresbeginn verdoppelten Gebühren durch 30 anfängliche Freiminuten (und 60 an Festplatz und Naturfreundehaus) abzumildern.