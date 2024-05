Sie sind unscheinbar und in der Natur ausgestorben: Socorrotauben. Der Heidelberger Zoo meldet nun eine erfolgreiche Nachzucht.

Heidelberg (dpa/lsw) - Der Heidelberger Zoo ist stolz auf eine erfolgreiche Nachzucht von Socorrotauben. Wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte, sind im Zoo binnen eines Jahres zehn Socorrotauben geschlüpft. Insgesamt leben demnach weltweit weniger als 200 Tiere dieser Vogelart - ein bedeutender Anteil davon stamme aus dem Zoo Heidelberg. Seit 1972 ist die Socorrotaube in der Natur ausgestorben.

Die Taube kam ursprünglich nur auf der abgelegenen Vulkaninsel Socorro rund 700 Kilometer vor der Küste Mexikos vor. Ihr Lebensraum wurde laut Zoo Menschen und seinen auf der Insel eingeführten Tieren zerstört. Nur weil sich noch einige Socorrotauben in Zoos in den USA und Europa befunden hätten, konnte ein Erhaltungszuchtprogramm zur Rettung der Art initiiert werden, so der Tierpark.

Im Zoo Heidelberg werden seit 2016 Socorrotauben gehalten und regelmäßig erfolgreich vermehrt. Seit 2023 lebt ein neues Pärchen im Tiergarten am Neckar und dieses scheint sich besonders gut zu verstehen: «Innerhalb von einem Jahr hat dieses Pärchen bereits zehn Jungtiere großgezogen. So ein erfolgreiches Brutpaar gibt es, soweit wir wissen, nicht noch einmal», so der Zoo-Kurator für Vögel, Eric Diener.