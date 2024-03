Auf der Autobahn gelten andere Regeln – auch beim Tanken. Ein Reisender bekam einen Schrecken bei seinem Besuch an der Raststätte Pfälzer Weinstraße an der A65. Weil sich die Tankfüllung seines Fahrzeugs dem Ende zuneigte, machte er den „Boxenstopp“ in der Südpfalz. Als er später merkte, wie hoch der preisliche Unterschied zu einer Tankstelle abseits der Autobahn ist, bereut er seinen Zwischenhalt. Warum die Kraftstoffe an Raststätten teurer sind, steht im ausführlichen Artikel.