Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal fügt sich doch einfach alles wunderbar – etwa, wenn der ROKMusic-Dienstag auf den 30. April fällt. Margarete Schneider griff da mal gleich zu und verpflichtete die Gute-Laune-Formation K.P. Nash Combo als Stimmungsgarant für einen Tanz in den Mai der besonderen Art im Zirkus Pepperoni in Rockenhausen.

Was bedeutet K.P.? „Wer oder was ist das, werden Sie sich fragen?“, sagte Fritz Rau, der Mann am weißen Kontrabass, zum Publikum im Zirkus Pepperoni. „So viel kann ich verraten: