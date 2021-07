Die Evangelische Kirche der Pfalz ruft mit Blick auf die Gottesdienste am Sonntag, 25. Juli, zu einer Sonderkollekte für die Hochwasser-Opfer auf. Folglich werden auch die Gottesdienstbesucher in den 19 protestantischen Kirchengemeinden im Dekanat Neustadt gebeten, zugunsten der Betroffenen zu spenden. Die Menschen in den Katastrophengebieten sollten spüren, dass sie nicht alleine seien in ihrer Not, so Oberkirchenrat Manfred Sutter.