Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat das Ermittlungsverfahren um einen entflogenen Adler des Wildparks Potzberg wegen des Verdachts der Unterschlagung mit Zustimmung des zuständigen Richters eingestellt. Das hat die Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag mitgeteilt.

Ende Mai/Anfang Juni 2020 war die Adlerdame Lagertha dem Wildpark auf dem Potzberg entflogen. Monatelang war das Tier unterwegs und wurde angeblich immer mal wieder gesichtet. Der Adler wurde dann tatsächlich im Januar dieses Jahres bei Stettin in Polen gefunden. Ein Passant hatte das Tier auf einem Feldweg entdeckt. Mit Hilfe der Feuerwehr und Mitarbeitern einer Tierschutzstiftung in Stettin wurde der Vogel eingefangen und in eine Auffangstation gebracht. Dass es sich nicht um ein wildes Tier handelt, war erkennbar an einem Glöckchen und Bändern an den Beinen, die der Adler trug. Dennoch wollte ein Mann, der laut Staatsanwaltschaft mit der Auffangstation in Zusammenhang stand, die Adlerdame jemandem verkaufen. Über diese Person kam der Verkäufer schließlich in Kontakt mit dem Wildparkbetreiber und verlangte von diesem zunächst 10.000 Euro Pflege- und Futtergeld für das vergangene halbe Jahr. Später habe der Mann sich allerdings entschuldigt und den Vogel ohne Gegenleistung zurückgegeben.

In der Geldforderung für Pflege und Futter sieht die Staatsanwaltschaft kein strafrechtlich relevantes Verhalten, es handele sich dabei vielmehr um eine zivilrechtliche Angelegenheit. Alleine im Verkaufsangebot sei ein Unterschlagungsversuch begründet, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Da der Verkäufer aber sein Verhalten geändert habe, was zur Rückführung des Adlers geführt habe, sei das Verfahren mir richterlicher Zustimmung wegen geringen Verschuldens eingestellt worden.