Sechs Monate lang wurde der verschollene Riesenseeadler Lagertha aus dem Wildpark Potzberg in einer Auffangstation bei Stettin in Polen verpflegt. Warum der Eigentümer aus Föckelberg im Landkreis Kusel trotz einer Beringung des Vogels nicht informiert wurde, will das Bundesamt für Naturschutz beim nächsten Treffen der Artenschutzbeauftragten auf EU-Ebene klären. Das hat ein Vertreter der Behörde gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt. Die Verantwortlichen in Polen betonen, dass es ein Kommunikationsproblem zwischen der Regionalbehörde und der Artenschutzstelle in Warschau gegeben habe. Derweil prüft die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern auf Anzeige von Wildpark-Betreiber Harald Schauß, ob ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung aufgenommen wird.