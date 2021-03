Der siebte Sieg in Folge für die Adler Mannheim: In einem lange ausgeglichenen Duell siegte der Favorit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Markus Eisenschmid hatte den Tabellenführer der Südgruppe der Deutschen Eishockey-Liga nach toller Vorarbeit von Mark Katic in Führung gebracht, doch ein individueller Fehler und eine Nachlässigkeit verhalfen den Gästen zu zwei Treffern (Kurth, Pollock) und damit gar der Führung. Im weitgehend konfusen Mitteldrittel konnte Sinan Akdag mit seinem ersten Saisontreffer immerhin für den Favoriten zum 2:2 ausgleichen. Der lange verletzte Verteidiger besorgte mit schöner Einzelleistung auch das 3:2, Taylor Leier machte mit einem Shorthander (Tor in Unterzahl) alles klar.

Sean Collins kommt aus Peking

Kurz vor Transferschluss haben die Adler derweil den lange gesuchten Mittelstürmer gefunden: Aus der multinationalen KHL kommt der 32-jährige Kanadier Sean Collins von den Kunlun Red Stars aus Peking nach Mannheim