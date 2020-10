Die lange sehr fragliche kommende Eishockey-Saison nimmt Fahrt auf: Ab dem 11. November werden acht der vierzehn Teams der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), darunter die Adler Mannheim, auf Einladung des Liga-Sponsors Telekom den MagentaSport-Cup austragen. Das Finale des Turniers ist für den 12. Dezember terminiert. Die reguläre Saison soll dann in der zweiten Dezemberhälfte beginnen. Adler-Klubchef Daniel Hopp: „Ich bin sehr froh, dass wir in Mannheim bald wieder Eishockey zu sehen bekommen.“ Genauer gesagt ab 12. November (19.30 Uhr) mit der Partie gegen den EHC Red Bull München.

In der Gruppe A des Turniers spielen: Krefeld Pinguine, Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg, Pinguins Bremerhaven. In Gruppe B: EC, Red Bull München, Adler Mannheim, Eisbären Berlin, Schwenninger Wild Wings. An insgesamt 24 Spieltagen (Hin- und Rückspiel) werden vier Teams fürs Halbfinale ermittelt.

Am 2. November beginnt die Vorbereitung – ohne Ben Smith

Adler-Chef Hopp dankte seiner Mannschaft für „Solidarität und Loyalität“, nachdem eine einvernehmliche Lösung gefunden worden sei, wieder in den Spielbetrieb zurückzukehren. Das Team erhalte seit heute noch freie Tage. Am 31. Oktober müssen sich alle einem Coronatest unterziehen, am 2. November steigt die Mannschaft dann voll in die Saisonvorbereitung ein. Ausnahme: der noch an Rögle BK/Schweden verliehene Ben Smith, dessen Leihe offiziell am 24. November endet. „Besonders freue ich mich für die gesamte Mannschaft, die nun endlich wieder ein klares Ziel vor Augen hat“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Die Turnierspiele finden wochentags um 19.30 Uhr, samstags um 17 Uhr und sonntags um 14 Uhr statt. Derzeit sei davon auszugehen, dass keine Zuschauer zugelassen sind, teilte die DEL mit. Magenta Sport überträgt alle Partien live.