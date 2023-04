Trotz des Halbfinal-Ausscheidens in der DEL sind die Adler Mannheim in der kommenden Saison wieder in der Champions Hockey League (CHL) vertreten. Durch den Einzug des Hauptrunden-Ersten EHC Red Bull München in das Endspiel um die deutsche Meisterschaft am Mittwochabend qualifizieren sich die Adler für den europäischen Wettbewerb. München trifft in der Endspielserie auf Mannheim-Bezwinger ERC Ingolstadt.

„Es freut uns sehr, dass wir nach einem Jahr Abstinenz wieder einen Startplatz in der europäischen Spitzenliga haben“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara: „Die Duelle mit den anderen europäischen Topmannschaften bieten einerseits Abwechslung, andererseits spannende Duelle auf höchstem Niveau.“ Besonderheit: Der wohl künftige Adler-Trainer Jussi Tapola gewann mit seinem Noch-Klub Tappara Tampere in diesem Jahr die CHL.