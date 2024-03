Spiel drei der Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockeyliga zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim ging mit 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) an die Berliner, die damit in der Serie mit 2:1 in Führung liegen. Yannick Veilleux (9.), Kai Wissmann (14.) und Blaine Byron (28.) hatten die Eisbären in Führung gebracht. Leon Gawanke (43.) beendete im dritten Durchgang vier Drittel ohne Adlertreffer in Überzahl mit dem 1:3. Sechs Minuten vor dem Ende verkürzte Ryan MacInnis ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis zum 2:3. Die Gastgeber wackelten vor 14.200 Zuschauern, sie fielen aber nicht. Trotz viel Druck der Adler gelang der Ausgleichstreffer nicht mehr.

Zu Spiel vier sind am Sonntag die Adler Mannheim ab 14 Uhr Gastgeber in der heimischen SAP-Arena.