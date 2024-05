Das letzte Spiel der Saison wurde für die Herrenmannschaft der HSG Schwarzerden-Kusel zu einem wahren Schützenfest. In einem Spiel, in dem es tabellentechnisch um nichts mehr ging, verlor die HSG beim TuS Wiebelskirchen 2 mit 29:45 (13:21).

Schwarzerden-Kusel legte zunächst gut los und konnte sich schnell eine 3:1-Führung erspielen (4. Minute). Der Gegner ließ die Gäste aber nicht davonziehen und antwortete mit einem 4:0-Lauf (5:3, 7.). Den Vorsprung baute Wiebelskirchen anschließend immer weiter aus, nach einem zwischenzeitlichen 10:6 (14.) legte die Heimsieben nach und erhöhte auf 15:7 (22.). Die HSG fand aber zurück ins Spiel und hielt den Abstand bis zur Halbzeitpause konstant (21:13).

In Halbzeit zwei erhöhte Wiebelskirchen den Vorsprung schnell auf zehn Tore (24:14, 34.). In den folgenden Minuten führte dann auf beiden Seiten nahezu jeder Angriff zu einem Torerfolg, zur Mitte der zweiten Halbzeit stand es nach einigen schnellen Tempogegenstößen bereits 34:23. Wiebelskirchen gelang es zudem im Angriff immer wieder, seine Außenspieler freizuspielen, die über das gesamte Spiel hinweg eine hohe Trefferquote hatten und nahezu jeden Wurf im Tor unterbrachten. So sind die 45 Gegentore, die die HSG bis Spielende kassierte, nicht verwunderlich. Zumindest im Angriff zeigte Schwarzerden-Kusel aber viele gute Aktionen und erzielte 29 eigene Treffer.

Guter Stamm für neue Saison

Trotz der verdienten 29:45-Niederlage gegen den TuS Wiebelskirchen und des in der Endabrechnung letzten Tabellenplatzes in der A-Liga Ost des Handballverbandes Saar kann die HSG zuversichtlich in die neue Saison blicken. Nach langer Zeit des chronischen Personalmangels scheint nun ein guter Stamm von 16 bis 17 Spielern für die neue Saison bereitzustehen. Die neuen Mitspieler, die in den letzten Monaten zur Mannschaft gestoßen sind, gilt es nun in der Sommerpause weiter zu integrieren, um nächste Saison wieder angreifen und in der Tabelle weiter vorne landen zu können.