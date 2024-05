Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erwartet ihr zweites Kind. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Das Baby werde im November erwartet. Seiler hat schon eine neunjährige Tochter. Laut Rathaus-Mitteilung wird die 40-Jährige im Oktober in den Mutterschutz gehen. Sie plane, Anfang 2025 zu den täglichen Aufgaben ihres Amtes zurückzukehren. Der weitere Stadtvorstand werde sie in dieser Zeit vertreten. Dem Gremium gehören heute Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und die Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) sowie Sandra Selg (SWG) an, wobei Selgs Amtszeit im Sommer ausläuft.

„Es steht eine aufregende Zeit an, die natürlich auch berufliche Herausforderungen mit sich bringt. Zugleich ist es aber eine tolle Gelegenheit zu zeigen, dass sich Beruf, auch in einer Position mit Führungsverantwortung, und Familie nicht ausschließen“, wird Seiler zitiert. „Den kleinen und großen Veränderungen, die auf uns als Familie warten, sehen wir mit viel Freude und Zuversicht entgegen und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit zu viert.“