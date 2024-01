Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag erneut einen Streik der DB-eigenen Busse im Landkreis angekündigt. Das teilte die Kreisverwaltung am späten Nachmittag mit.

„Wir wurden um 16 Uhr von der DB Regio Bus Mitte darüber informiert“, berichtet Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt. „Bei der schwierigen Witterungslage, die zumindest auch am Donnerstag zu erwarten ist, finde ich es nicht fair, uns so spät zu unterrichten.“ Heß-Schmidt geht davon aus, dass die Situation ähnlich sein wird, wie beim Streik am Montag. Am Donnerstag sowie am Freitag bis Dienstende werde wohl kein DB-eigener Bus fahren. „Eine Schülerbeförderung wird deshalb auf vielen Verbindungen nicht möglich sein.“ Den Eltern sei, wie am Montag freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder daheim behalten wollen.

Schwerpunkte des Streiks sind nach Einschätzung des Landkreises voraussichtlich die Verbindungen nach Landstuhl aus überwiegend südlicher Richtung. „Zudem die größeren Schulstandorte Otterberg und Enkenbach sowie etliche Grundschul-Standorte im DB Bedienungsgebiet. Ebenfalls betroffen sind viele Linien der DB nach Kaiserslautern.“

„Blockaden sind nicht auszuschließen“

Aktuell gehe das andere Busunternehmen im Landkreis – die Regionalbus Westpfalz GmbH (vormals Imfeld) – nicht davon aus, dass deren Fahrpersonal streiken wird. „Allerdings gab es bei früheren Streikaktionen von Verdi Blockaden von Betriebshöfen oder zentralen Bushaltestellen.“ Dasselbe gelte für die Subunternehmen der DB Regio Bus, kann Heß-Schmidt nicht ausschließen, dass womögliche weitere Linien betroffen sein könnten.

Die streikende DB Regio Bus Mitte bedient die Linien 130 (Kaiserslautern – Otterbach – Otterberg - Niederkirchen), 131 (Kaiserslautern – Niederkirchen – Ginsweiler), 132 (Otterberg - Mehlingen - Enkenbach - Hochspeyer), 133 (Kaiserslautern – Otterberg – Drehenthalerhof – Gundersweiler), 134 (Kaiserslautern – Otterbach – Frankelbach), 135 (Kaiserslautern – Hochspeyer – Fischbach - Waldleiningen), 136 (Kaiserslautern – Enkenbach – Alsenborn – Winnweiler – Börrstadt), 137 (Kaiserslautern – Mehlingen – Sembach – Winnweiler – Falkenstein), 160 (Kaiserslautern – Krickenbach – Linden – Queidersbach – Bann – Landstuhl – Ramstein), 161 (Kaiserslautern – Linden – Bann – Weselberg – Saalstadt), 170 (Kaiserslautern – Universität – Stelzenberg – Trippstadt – Heltersberg), 171 (Landstuhl – Oberarnbach – Obernheim-Kirchenarnbach – Wallhalben), 172 (Landstuhl – Mittelbrunn – Langwieden – Gerhardsbrunn – Martinshöhe – Lambsborn – Bruchmühlbach), 173 (Landstuhl – Hauptstuhl – Bruchmühlbach – Miesau – Schönenberg), 174 (Landstuhl Stadtverkehr – Schulzentrum – Atzel – Melkerei), 175 (Sickingenbus), 178 (Landstuhl – Bann – Queidersbach – Linden – Horbach - Schopp – Stelzenberg - Trippstadt).