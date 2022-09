[Aktualisiert: 15 Uhr] Die A61 ist zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer ist in Richtung Speyer bleibt voraussichtlich bis Montagabend voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH Südwest am Nachmittag mit. Zunächst hieß es, die Sperrung solle bis 15 Uhr dauern. Die Fahrbahn der A61 war am Freitag nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw auf der Brücke ausbrannte, beschädigt worden und wird seither erneuert. Die Statik und Verkehrssicherheit der Brücke wurde laut Pressemeldung schon am Freitag geprüft und bestätigt.