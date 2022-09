[Aktualisiert: 18.40 Uhr] Nach einem Lastwagen-Unfall am Freitagmorgen muss die A61-Brücke in der Fahrtrichtung von Hockenheim nach Speyer das ganze Wochenende gesperrt bleiben. Ein Silo-Lastzug war kurz vor der Rheinbrücke aus bislang unbekannten Gründen gegen 6.30 Uhr erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann nach links in die Mittelleitplanken und den Betonaufsatz geprallt. Das Zugfahrzeug fing laut Polizei anschließend Feuer, das sich auch schnell auf den Silo-Auflieger ausbreitete; der Lastzug brannte komplett aus. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, der Sachschaden dürfte bei weit über 100.000 Euro liegen, so die Polizei.

An der Stelle des Aufpralls ist die Verstrebung der Rheinbrücke verankert. Wie die Autobahn-GmbH als Betreiberin der A61 mitteilte, ist die Statik der Brücke durch den Unfall nicht gefährdet – dies war zunächst befürchtet worden. Allerdings müsse die Fahrtrichtung von Hockenheim Richtung Speyer wegen der Brandschäden über das Wochenende gesperrt bleiben.