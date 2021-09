Was für eine Enttäuschung. Die Rhein-Neckar Löwen haben den Sprung in die Gruppenphase der European League nicht geschafft. Am Dienstagabend verlor der Bundesligist bei Benfica Lissabon 28:33 (13:18). Das Hinspiel am Dienstag vor einer Woche endete 31:31. Die Löwen legten einen fahrigen Auftritt hin, kamen nach der Pause nicht mehr als auf zwei Tore heran. Bester Spieler bei den Portugiesen war Torhüter Sergey Hernandez. Im Mai standen die Löwen noch im Final Four der European League, den Titel zu gewinnen war ein Saisonziel. „Wir verwerfen Bälle am Fließband, mit dieser Chancenverwertung haben wir es nicht verdient, weiter zu kommen“, meinte Andy Schmid.