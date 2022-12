Titelverteidiger Frankreich und Superstar Kylian Mbappe haben durch einen Erfolg gegen England das WM-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps zog durch das 2:1 (1:0) in die Runde der besten Vier ein und darf weiter darauf hoffen, in Katar als erste Nation seit Brasilien (1958 und 1962) zweimal in Folge den WM-Titel zu holen. Aurelien Tchouameni (17.) und Olivier Giroud (78.) trafen für die Equipe Tricolore, die im Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) auf Außenseiter Marokko trifft. Den Engländern, die 2018 unter die besten Vier gekommen waren und nun weiter auf den ersten Titel seit der Heim-WM 1966 warten müssen, reichte der Treffer von Harry Kane (54., Foulelfmeter) nicht, weil der Kapitän in der 84. Minute einen weiteren Strafstoß über das Tor setzte.