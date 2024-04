Abbvie begann am Montag an seinem Standort Ludwigshafen mit dem Bau des neuen zentralen Forschungs- und Entwicklungsgebäudes. Dafür investiert der US-Pharmakonzern 150 Millionen Euro. Dort sollen gut ein Drittel der mehr als 1000 Forscher am Standort arbeiten. In Ludwigshafen zählt Abbvie mehr als 2000 Mitarbeiter. Das neue, „hochmoderne Forschungs- und Laborgebäude“ mit sechs Etagen soll den Namen LUnA tragen, die Abkürzung für Ludwigshafens neue Arbeitswelt. Die Mainzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer nannte die Investition einen Vertrauensbeweis in das Land Rheinland-Pfalz. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck würdigte den Baubeginn als einen „schönen Tag für Ludwigshafen“.

