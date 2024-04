Aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte an Landau vor 750 Jahren hält Christine Kohl-Langer, Leiterin des Stadtarchivs, am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr in der Mensa des OHG einen bebilderten Vortrag zum Thema „Leben von Frauen in Landau“.

Bekanntlich hat der Stadtrat entschieden, neue Straßen und Plätze nach Frauen zu benennen, da sie im Straßenverzeichnis der Stadt gegenüber den Herren der Schöpfung das Nachsehen haben. Die Geschichte der Frauen, die in der Stadt lebten und arbeiteten, allerdings liegt ziemlich im Dunkeln. Die Lebensumstände von gut situierten Bürgerinnen, von mithelfenden Familienangehörigen, Dienstmädchen, von verheirateten oder ledigen Frauen seien bislang kaum Thema historischer Betrachtungen gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Kohl-Langer stellt exemplarisch 16 Landauerinnen vor, darunter bekannte, aber auch bislang unbekannte Frauen, die in der ehemaligen Festungs- und Garnisonsstadt lebten und arbeiteten. Der Vortrag wird von VHS und Bezirksgruppe Landau des Historischen Vereins der Pfalz veranstaltet.