Ein 20-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in Mannheim Polizisten angegriffen. Die Beamten waren gerade im Jungbusch wegen einer gemeldeten Körperverletzung im Einsatz. Während sie den Sachverhalt aufnahmen, zeigte sich ein junger Zaungast zunehmend aggressiv und versuchte, die Polizeimaßnahme zu stören. Weil er einem Platzverweis ebenfalls keine Folge leistete, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Zunächst warf der junge Mann offenbar eine Bierflasche nach den Polizisten, dann rannte er davon. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten, ihn einzuholen und festzunehmen. Der betrunkene Mann wehrte sich. Der 20-Jährige und ein Polizist wurden leicht verletzt.