Weil ein 17-Jähriger in Waldsee auf seine Eltern eingeschlagen hat, ist am Freitag gegen 23 Uhr die Polizei im Bereich der Kanalstraße im Einsatz gewesen. Die Eltern mussten durch die Polizisten vor dem wütenden Sohn durch ein Fenster aus der Wohnung gerettet werden, heißt es in der Mitteilung der Beamten. Vater und Mutter erlitten blutende Wunden im Gesicht. Nach deren Angaben befand sich ihr Sohn in einem psychischen Ausnahmezustand. In der Wohnung hatte der 17-Jährige Einrichtungsgegenstände beschädigt. Der junge Mann verbarrikadierte sich danach in einem Zimmer und schrie lautstark herum, so die Polizei. Nach mehrmaliger vergeblicher Aufforderung wurde die Tür gewaltsam geöffnet und nach Androhung ein Taser gegen den 17-Jährigen eingesetzt. Dadurch konnte der junge Mann auf dem Boden fixiert werden, heißt es. Dabei trat der 17-Jährige gezielt in Richtung eines Beamten, traf diesen jedoch nicht. Durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Fachabteilung gebracht.

Offenbar in weiteren Vorfall verwickelt

Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,5 Promille, sodass im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Eltern begaben sich selbst in ein Krankenhaus. Die Beamten ermittelten, dass der 17-Jährige gegen 21.10 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung in der Raiffeisenstraße verwickelt gewesen war und dort vermutlich einen Mann mit einem Eishockeyschläger geschlagen hatte. Danach fuhr der 17-Jährige laut Zeugenaussagen alkoholisiert mit einem Roller nach Hause. Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der 17-Jährige selbst sowie zwei Beamte wurden durch in der Wohnung verteilte Glasscherben leicht verletzt.