Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind am Montag mindestens 13 Menschen getötet und rund 70 weitere verletzt worden. Das teilte die Zivilschutzbehörde im Online-Dienst Twitter mit. Mexikanische Medien veröffentlichten Bilder von Überwachungskameras, die zeigten, dass die Brücke einstürzte, als gerade eine Bahn darüber fuhr.

Das Unglück ereignete sich am Montagabend (22.00 Uhr Ortszeit) auf der Linie 12 im Süden der mexikanischen Hauptstadt in der Nähe der Station Olivos. Lokale Fernsehsender zeigten Dutzende Feuerwehrleute und Rettungshelfer am Unglücksort. Sie versuchten, Menschen aus Schutt, Kabeln und verbogenem Stahl zu befreien.