Der Japanische Garten in Kaiserslautern feiert dieses Jahr zum ersten Mal den „Kodomo no Hi“ – den Tag des Kindes. Die Kinder können am Sonntag, 5. Mai, nicht nur beim Kinderschminken oder bei Geschicklichkeitsspielen mitmachen, sondern auch Conny Würtz zuhören. Sie liest aus ihrem neuen Buch „Kodama – Die Abenteuer der kleinen Baumgeister im Japanischen Garten Kaiserslautern“ vor.

Das Buch handelt von den freundlichen und verspielten Geistern, die Kodama, die sich zwischen den bunten Pflanzen des Japanischen Gartens verstecken und die Bäume beschützen. Die jungen Leser erfahren dabei einiges über die japanische Kultur. Wenn die Neugier geweckt ist, können sich die Kinder anschließend bei einer Rallye selbst auf die Suche nach den geheimnisvollen Baumgeistern machen und den Garten auf einem kleinen Abenteuer entdecken. Die Geschichte schrieb die 54-Jährige Würtz, die gebürtig aus Ottweiler-Steinbach (Landkreis Neunkirchen) kommt, auf Nachfrage des Japanischen Gartens. Es ist bereits das dritte Buch, an dem Würtz mitgearbeitet hat.

Die Illustratorin wurde zur Autorin

Anfangs hatte Julia Keller, eine Freundin von Conny Würtz, die Geschichten geschrieben und lieferte Würtz damit Inspiration für ihre liebevollen Illustrationen. Beim dritten Buch geht Würtz nun selbst unter die Autoren und schreibt auch die Geschichte. Dabei hat sie nie geplant, Autorin zu werden. Eigentlich arbeitet sie als Mediengestalterin. „Das alles hat sich zufällig ergeben“, sagt sie. Auch dass aus der anfänglichen Geschichte ein Buch für Kinder wurde „liegt einfach an unserem Stil“, führt sie aus. Sie selbst hat keine Kinder. Ihre Bücher sind aber mehr als nur schöne Geschichten, sie sollen den Kindern wichtige Werte vermitteln, zum Beispiel den richtigen Umgang mit der Natur und den Tieren des Waldes, und sollen ihr Umweltbewusstsein schärfen. Besonders im neuen Band spielt die Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge im Leben eine große Rolle. Die Leser sollen durch die Geschichte lernen, „mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, um die kleinen Wunder zu entdecken“, sagt Würtz.

Der Erlös der letzten beiden Bücher, die knapp 6000 Euro einbrachten, wurde an unterschiedliche Naturschutzprojekte gespendet. Dieses Mal geht der Gewinn an den Japanischen Garten. Ab dem 5. Mai kann die Geschichte rund um die kleinen frechen Baumgeister dort im Shop erstanden werden.