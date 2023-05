Um 18.30 erklang auf dem alten Messplatz in Landau der Startschuss für den achten Südpfälzer Firmenlauf. 5310 Läufer aus über 230 Unternehmen waren in den Straßen der Stadt unterwegs. So viele, dass der Start in zwei Schichten erfolgen musste. Der Firmenlauf wird von der Drogeriekette dm veranstaltet. Die meisten Teilnehmer stellte neben dm unter anderem die APL Group, Diakonissen Bethesda Landau und Hornbach. Für den 5 Kilometer langen Lauf hatten die Firmen zum Teil spezielle Outfits vorbereitet, zu sehen waren etwa Teilnehmer in Prinzesinnen-Kostümen, Postmitarbeiter im typischen Gelb oder Bundeswehrsoldaten in Tarnfarben. Bei dem Firmenlauf steht der Spaß im Vordergrund: Vor und nach dem Start war auf dem alten Messplatz Festival-Stimmung angesagt. Wenn die letzten Läufer im Ziel eingetrudelt sind, wird noch mit Livemusik gefeiert.