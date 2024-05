Der Pirmasenser Messeorganisator Michael Frits ist am Samstagmorgen verstorben.

Der 1964 geborene Frits arbeitete zunächst als Dienstleister im Messebereich sowie seit 1996 als Immobilienmakler. Nach dem Aus für eigene Messen der Messe Pirmasens GmbH nutzte Frits 2012 die Lücke, um eigene Messeformate an den Start zu bringen. Bausalon, Autosalon, Pro Vita oder Mototec füllten die Messehallen und lockten regelmäßig um die 10.000 Besucher und über 100 Aussteller in die Zeppelinstraße. Organisiert hatte Frits die Messen zunächst mit kleinem Team von einem unscheinbaren Gebäude am Maler-Bürkel-Platz aus. Später zog er in die Messe selbst und kaufte schließlich die frühere Maschinenfabrik Leibrock in Erlenbrunn, wo seine Firma heute noch residiert. Die Vergrößerung mit den früheren Produktionshallen machte sich während der Pandemie bezahlt. Wie alle Messeveranstalter wurde auch Frits’ Geschäft komplett lahmgelegt. Einzig für den Aufbau des Impfzentrums in der Messe konnte er noch einen Auftrag bekommen. In dieser Zeit baute der Pirmasenser sein Geschäftsfeld Messebau aus, kaufte ein anderes Unternehmen aus dem Bereich und besann sich auf seine frühere Tätigkeit als Immobilienmakler. Die Sparte Messebau wurde fortan größer und führte Frits bis zu Messen in Mailand, wo er mit seinen Mitarbeitern den Aufbau von Sonderständen erledigte. Auch in der Pirmasenser Messe war er öfter als Messebauer aktiv wie bei der Kreattivviti im vergangenen Jahr. Das Messegeschäft wurde jedoch auch so bald wie möglich wieder aufgenommen. Bausalon, Autosalon und Pro Vita fanden wieder statt.

Michael Frits hatte allerdings auch eine kreative Ader und war den Pirmasensern als Sänger in Bands bekannt. Unter anderem war er im Februar 2020 mit der Formation Frizz Bluez und Zoul im Z1 zu hören oder 2022 bei einem Konzert mit 400 Besuchern im Neufferpark mit der Gruppe Perfect Imperfection. Hier machte sich ebenfalls das weiträumige Fabrikareal in Erlenbrunn bezahlt, wo er einen gut ausgestatteten Proberaum installieren konnte.