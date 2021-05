Der Holiday Park Haßloch will heute eine Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz einreichen. Das hat Parkmanager Bernd Beitz gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt. Die Parkbetreiber möchten erreichen, dass die Freizeiteinrichtung bei Haßloch wieder öffnen darf. Der Holiday Park ist seit Anfang November geschlossen. Der Kontakt mit der Landesregierung sei schwierig gewesen, erklärt Beitz. Das belgische Unternehmen Plopsa, Betreiber des Holiday Parks, habe sich daher entschieden, beim Verwaltungsgericht in Mainz Klage einzureichen.

Ziel sei es, dass der Park mit Museen und Zoos gleichgestellt wird, die in der Region bereits wieder öffnen dürften. „Wir brauchen ja einen gewissen Vorlauf“, erläutert Beitz. Es müssten neue Kräfte eingearbeitet werden, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Dass die Landesregierung am Dienstag weitere Öffnungen plant, ist Beitz bekannt. „Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten abgewartet und gehofft. Aber jetzt müssen wir handeln“, sagt Beitz.