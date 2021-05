Der Holiday Park wird eine Klage gegen das Land einreichen. Ein Eilantrag an das Verwaltungsgericht Neustadt wird vorbereitet. Der Freizeitpark will eine Gleichstellung mit Zoos und Museen erreichen, die bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 öffnen dürfen. Warum der Werbeslogan des Landes dem Parkchef bitter aufstößt.

Bernd Beitz, Verwaltungsleiter des Holiday Parks, fühlt sich vom Land „abgebügelt“. Eine Öffnungsperspektive für Freizeitparks in Rheinland-Pfalz sei ebenso wenig erkennbar wie eine Bereitschaft der Landesregierung zum Dialog. Deshalb werde die Rechtsanwaltskanzlei, die im April gerichtlich erzwungen hat, dass der Heide-Park in Soltau/Niedersachsen wieder öffnen darf, in den nächsten Tagen die Klage des Holiday Parks einreichen, sagte Beitz am Dienstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Bereits seit Mitte März kämpft das Unternehmen dafür, unter Auflagen wieder aufmachen zu dürfen. Bis jetzt vergeblich. Denn „geschlossen sind Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen“, steht – wie in den vorangegangenen – auch in der aktuellen 20. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vom 11. Mai. Bei solchen Einrichtungen „kommen regelmäßig eine Vielzahl von Personen für einen längeren Zeitraum und zudem teilweise aus überregionalen Gebieten zusammen“, heißt es in der Begründung. Ohne eine Schließung müssten „neue Infektionen und nicht nachvollziehbare Infektionsketten konkret befürchtet werden“.

Beitz: Hygienekonzepte haben sich bewährt

Mit mehreren Schreiben, die teils unbeantwortet bleiben, hat Beitz das Land auf die Ungleichbehandlung seiner Branche hingewiesen. Denn während Freizeitparks in Rheinland-Pfalz nach wie vor zu bleiben müssen, dürfen Zoos, Tierparks und Museen mit Vorausbuchung und Hygienekonzepten für den Publikumsverkehr öffnen. Beitz hält die weiterhin verordnete Schließung der Freizeitparks für nicht gerechtfertigt, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ unterstreicht: Freizeitparks befänden sich weitestgehend im Freien, wo kaum Infektionsgefahr herrsche. Mit bewährten Hygiene- und Sicherheitskonzepten könnten Infektionen vermieden und Kontakte nachverfolgt werden. Und die Öffnung von Freizeitparks helfe dabei, den Besucherandrang an den derzeit wenigen Freizeitmöglichkeiten zu entzerren und so Kontakte zu vermeiden.

Besucheranzahl, Aufenthaltsdauer und Einzugsgebiet des Holiday Parks seien mit Zoos und Museen wie dem Technik Museum Speyer vergleichbar, so Beitz. Mit der Kontaktdatenerfassung und der Vorausbuchungspflicht sei die Nachverfolgung problemlos möglich. Aus dem Vorjahr hätten Freizeitparks Erfahrung und eine erprobte Software. Das Sicherheits- und Hygienekonzept des Holiday Parks habe sich 2020 bewährt und sei mit Gesundheitsministerium und Gesundheitsamt abgestimmt.

Mainz: Grund ist überregionaler Einzugsbereich

Um eine Klage wie im Falle des Heide-Parks zu vermeiden, wandte sich Verwaltungsleiter Beitz Ende April erneut ans Land. Stellvertretend für Ministerpräsidentin Dreyer und Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortete das „Corona-Team Anfragen“ des Ministeriums am 7. Mai, die Landesregierung könne den Wunsch, den Freizeitpark bald wieder zu öffnen, „gut nachvollziehen“. Aber die aus epidemiologischer Sicht unterschiedliche Beurteilung von Museen sowie Zoos und Freizeitparks sei durch den überregionalen Einzugsbereich gerechtfertigt. Die überwiegende Anzahl der Museen in Rheinland-Pfalz habe lediglich einen regionalen Einzugsbereich. Zudem gebe es in Museen und zoologischen Gärten, gerade auch bei der reduzierten Personenzahl, weniger Wartesituation, in denen es zu Personenansammlungen komme.

Holiday Park: An Dialog interessiert

Ein weiteres Mal habe der Holiday Park dem Land daraufhin „die Hand gereicht“, sagte Beitz: Am 10. Mai betonte er in seinem Antwortschreiben, dass der Park als „herausragendes Freizeitunternehmen in Rheinland-Pfalz“ immer am Dialog interessiert sei und eine Klage wie in Niedersachsen unbedingt vermeiden wolle, „da eine solche Klage ein falsches Signal für die Zusammenarbeit zwischen dem Land und seinen Unternehmen sendet“. Durch eine Schließung der Freizeitparks in Rheinland-Pfalz bei Öffnung gleichartiger Einrichtungen in anderen Bundesländern werde keine zusätzliche Schutzwirkung erzielt. Nach Ansicht von Beitz ist die Infektionsgefahr genauso hoch oder gering, wenn Bürger aus Rheinland Pfalz in geöffnete Freizeitparks, Zoos oder Museen in anderen Bundesländern fahren.

Das Warten an den Attraktionen finde im Holiday Park in einer kontrollierten Umgebung, weitestgehend im Freien, mit Abstandsmarkierungen, umgebauten Anstellwegen und Plexiglasabtrennungen statt. In Zoos komme es ebenso zu Wartesituationen, die jedoch weniger kontrolliert seien als in Freizeitparks.

„Nicht in Gespräche einbezogen“

Beitz kritisiert, dass in Rheinland-Pfalz – anders als in Baden-Württemberg und Bayern – Verantwortliche aus den Unternehmen oder Vertreter des Branchenverbandes VDFU (Verband Deutscher Freizeitunternehmen) nicht in Gespräche einbezogen worden seien. Auch Themenparks in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bekämen derzeit Öffnungsperspektiven. Ohne Einbeziehung der Fachleute könnten aufgrund unzutreffender Vorstellungen von Abläufen und örtlichen Gegebenheiten keine richtigen Entscheidungen getroffen werden. Daher Beitz’ Appell, auch in Rheinland-Pfalz die Betriebe oder den VDFU in die Planungen einzubeziehen. „Gerne ermöglichen wir Ihnen, sich vor Ort selbst ein Bild der Rahmenbedingungen zu machen“, lud Beitz Vertreter des Landes erneut ein.

Nachdem darauf keine Reaktion erfolgt sei und „uns das Gefühl fehlt, gehört und geschätzt zu werden“, bleibe nur noch der Klageweg, so Beitz. Eine bittere Ironie ist für ihn vor diesem Hintergrund der Slogan des Landes „Wir machen’s einfach“. Das Gegenteil sei der Fall.