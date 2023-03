Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zur Miete in einer Villa in exponierter Lage wohnen – in nicht allzu ferner Zukunft ist das in Gimmeldingen möglich. Dort saniert ein Investor die 120 Jahre alte Villa Reiß. Er weiß, dass sein Vorhaben sehr aufmerksam verfolgt wird.

Manchmal steht er einfach nur da und guckt. Das sagt ein gebürtiger Ludwigshafener, der seinen Namen nicht öffentlich nennen will, über sich beim Rundgang über sein rund 2000