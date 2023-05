Warum der Pfälzerwald-Verein Hambach nicht nur was vom Wandern, sondern auch von Saumagen und Singen versteht. Davon kann auch in diesem Jahr profitiert werden.

Unter dem Titel „Weite Loog“ bietet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach auch 2023 ein Sonderprogramm an, zu dem diesmal unter anderem ein Saumagen-Kochkurs, ein Wald-Skatturnier und eine Storchen-Radtour gehören.

Los geht es am 21. Mai mit einer Luchs-Wanderung: Die junge Pfälzer Naturwissenschaftlerin Lena Reinhard hat das Projekt der Wiederansiedlung der Pinselohren im Pfälzerwald von Anfang an begleitet. Bei dieser rund zehn Kilometer langen Tour rund um die Kalmit erzählt sie, wie die Luchse in ihrem neuen Revier zurechtkommen, wo man ihre Spuren findet und was ihr Nachwuchs macht.

Störche kucken

Bei einer Radtour am 3. Juni nimmt der Vorsitzende des Storchenvereins Lachen-Speyerdorf, Manfred Sauter, die Teilnehmer mit zu zehn der mittlerweile 17 wieder existierenden Neustadter Storchennester. Seit 1997 fördert der Verein die Rückkehr des Weißstorchs in die Region, aus der dieser nahezu verschwunden war. Sauter berichtet bei der 25 Kilometer langen Tour über Erfolgserlebnisse und Rückschläge.

Schon Tradition hat der „Feierowend-Rock“ am Hohe-Loog-Haus. Am Freitag, 23. Juni, spielen ab 19 Uhr die „Red Cool Chili Peppers“, eine neue Formation bekannter Musiker aus der Rhein-Neckar-Region. Das Hohe-Loog-Haus des PWV Hambach ist an diesem Abend ab 18 Uhr bewirtschaftet.

Saumagen, aber wie?

Die langjährige Wirtin von Neustadts ältester Weinstube „Zur Herberge“, Inge Löchel, zeigt am 7. Juli bei einem Saumagen-Kochkurs im Hohe-Loog-Haus, auf was man bei der Zubereitung des Pfälzer Nationalgerichts achten muss. Natürlich werden die Ergebnisse dann zum gemeinsamen Abendessen aufgetischt.

Genussreich geht es auch am 23. Juli zu: Zusammen mit dem Hambacher Kochclub „St. Jacques“ organisiert die PWV-Ortsgruppe erstmals eine „Pfälzer Tapas“-Wanderung, die rund um Hambach führt. Vier Stationen wird es dabei geben, an denen verschiedene Tapas und ein Glas Wein auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten.

Skat klopfen

Ebenfalls eine Premiere ist das große „Wald-Skatturnier“, das am 5. August auf der Hohen Loog ausgerichtet wird. Gespielt wird über zwei Runden, es gibt Pokale und Preise. Das Turnier ist für alle offen: Die Skatregeln sollte man beherrschen, aber man muss noch lange kein Profi sein.

Den Abschluss des „Weite-Loog“-Reigens macht am 30. September die „Hambacher Songwanderung“, die bereits 2022 ein großer Erfolg war: Zusammen mit dem Neustadter Musiker Ede Eber-Huber ziehen die Wanderer durch die Hambacher Flur. Bei verschiedenen Stopps wird das zusammen gesungen, was sich die Teilnehmer zuvor aus Edes 111-Songs-Liste an Wunschtiteln ausgesucht haben.

Zum regulären Angebot

Die „Weite-Loog“-Sonderveranstaltungen ergänzen seit 2015 das reguläre Wanderangebot des Pfälzerwald-Vereins Hambach, bei dem pro Monat bis zu sechs verschiedene Touren angeboten werden. Darunter sind auch spezielle Wanderungen für junge Familien, Senioren und sportlich orientierte Läufer.

Info

Zu den meisten „Weite-Loog“-Terminen 2023 ist eine Anmeldung erforderlich, Kochkurs und Tapas-Tour kosten einen Beitrag. Alle Infos im Internet: www.pwv-hambach.de. Ein mehrseitiger Flyer zu der Veranstaltungsreihe liegt auf dem Hohe-Loog-Haus aus.