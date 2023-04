Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Auto, das in eine Menschenmenge rast – es wäre der Alptraum für jedes Weinfest. Mehr Sicherheit fordert der Gesetzgeber. Doch Sicherheit kostet Geld – und jedes Weinfest in Neustadt und der Region bald Eintritt?

Dass sich Schreckenstaten nur weit weg abspielen, gilt schon lange nicht mehr. So war am 12. Juni ein Mann aus Ellerstadt vermutlich absichtlich mit seinem Auto in eine Radlergruppe in Mannheim gefahren.