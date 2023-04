Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin hat Jürgen Ziegler nach 32 Jahren als Wehrführer verabschiedet. Jonas Hormuth ist sein Nachfolger.

Im vergangenen Jahr hatte Jürgen „Sigi“ Ziegler, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin, angekündigt, sein Amt als Wehrführer abzugeben, wenn er das 60. Lebensjahr erreicht hat. Im Jahr 1979 war er als 16-Jähriger der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin beigetreten. 1991 wurde er zum stellvertretenden Wehrführer der Ortsgemeinde St. Martin gewählt, 1994 übernahm er die dortige Leitung als Nachfolger von Wehrführer Alois Hormuth. Ziegler will als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin treu bleiben und sich weiter für Projekte einsetzen.

Maikammers Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach würdigte das ehrenamtliche Engagement Zieglers. Er sei tief mit der Feuerwehr verwurzelt gewesen, stellte Flach fest. Auch Zieglers Ehefrau Carmen habe dem 60-Jährigen für die Feuerwehr immer massiv den Rücken gestärkt.

Nachfolger einstimmig gewählt

Die Wehrleute wählten einstimmig Jonas Hormuth als Zieglers Nachfolger. Der 22-Jährige übernimmt nicht nur die Aufgabe als Wehrführer, sondern ist auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins Florian St. Martin.

Jonas Hormuth war als Zehnjähriger der Jugendfeuerwehr St. Martin beigetreten. Neben zahlreichen Lehrgängen und Fortbildungen, die er in dieser Zeit absolviert hat, ist der 22-Jährige als Rettungssanitäter ehrenamtlich im Katastrophenschutz des Deutschen Roten Kreuzes tätig. Er studierte Sicherheitstechnik in Wuppertal und hat kürzlich sein Bachelorstudium abgeschlossen. Hormuth ist als Sicherheitsingenieur und Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbereitet für die Aufgaben, die ihm in den kommenden Jahren bevorstehen. Den weiterführenden Masterstudiengang auf diesem Gebiet hat er Anfang April aufgenommen.

Der Bau einer weiteren Fahrzeughalle an das Gerätehaus, das sein Vorgänger einst initiiert hatte, sowie die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs stehen auf der Agenda des neuen Wehrleiters.