Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach den verlorenen Spielen in der Wasserball-Bundesliga in Hamburg gerät der SC Neustadt in den Abstiegsstrudel. In der Abstiegsrunden-Partie gegen den Hamburger TB haben die jungen SCN-Spieler nach 6:1-Führung die Nerven verloren.

Die Neustadter mussten bei der 7:11-Niederlage die letzte Minute mit nur vier Spielern überstehen. Sie hatten vier „Rollen“, eine Rote Karte für Trainer Peter Kuhn und zwei Beckenverweise