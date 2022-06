Am 4. Juni startet ein neues Pilotprojekt in Neustadt. Und wieder geht es ums Radfahren. Diesmal spielt das Mietradsystem VRN-Nextbike die Hauptrolle.

20 Testfahrer radeln vier Wochen auf einem kostenlos bereitgestellten E-Bike zur Arbeit in Neustadt und wieder zurück. Möglich macht das ein Forschungsprojekt der Hochschule Heilbronn. Etwas profaner geht es bei einem anderen Versuch zu, der heute startet. Urheber sind der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), sein Partner Nextbike und die Stadt. Es geht um das Mietradangebot, das seit Sommer 2020 auch in Neustadt gemacht wird.

Der Versuch kann kurz unter dem Motto „Radeln für umme“ zusammengefasst werden. Zumindest gilt das für die ersten 30 Minuten, in denen ein VRN-Nextbike von Neustadt aus genutzt wird. Sieben Monate lang und folglich bis Ende des Jahres gilt dieses Angebot, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Bewusst entschieden

Dafür habe sich die Stadt bewusst entschieden, sagt Verkehrsdezernent Bernhard Adams. Das angepeilte Ziel formuliert die städtische Verkehrsplanerin Christine Locher: „Das Mietradsystem noch attraktiver zu gestalten und in diesem Jahr schlicht die Vorzüge bekannter und erfahrbar zu machen.“ Wissenschaftlich beschreibt es VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik: „Mit diesem Projekt können wir bei unserer Begleitforschung erkunden, wie sich eine Gratisnutzung auf das Angebot auswirkt.“

In Neustadt gibt es 14 Stationen, an denen die Leihräder gemietet und wieder abgegeben werden können. Insgesamt sind 70 Räder im Einsatz. Wer ein VRN-Nextbike fahren will, muss sich einmalig registrieren. Das funktioniert online über die Nextbike-App oder über www.vrnnextbike.de. Mit einem Konto können bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Der Basistarif greift nun bis 31. Dezember nicht schon ab der ersten Minute, sondern erst ab der 31. Außerdem können die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei reserviert werden. Wer sein Rad außerhalb der Stationen zur Abholung abstellt, muss aber mit Servicegebühren rechnen.

33.000 Euro Zuschuss

Bevor es 2020 soweit war, war fast sechs Jahre lang über ein Mietradsystem für Neustadt diskutiert worden. Letztlich entschied sich der Stadtrat für das VRN-System. Neustadt war damit die 19. Kommune, die innerhalb des VRN-Gebiets mitmachte. Das lässt sich die Stadt bis Ende 2024 jährlich 33.000 Euro Zuschuss kosten. Zuletzt wurden gut 250 Ausleihen pro Monat gezählt, wobei die Radler im Schnitt zwei Kilometer zurücklegten. Im nächsten Jahr soll sich zeigen, ob das jetzt gestartete Gratis-Angebot den Schnitt verbessert.