Leihräder des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar gibt es in Kürze auch in Neustadt. Ab August sollen die blauen Drahtesel die Mobilitätswende und den Klimaschutz in der Stadt fördern. Wo sind die Stationen bald zu finden?

Das Fahrradverleihsystem des Verkehrsverbundes Rhein Neckar, genannt VRN-Nextbike, geht in gut zwei Wochen auch in Neustadt an den Start. Ab dem 1. August sollen die markant blau-silbernen Räder