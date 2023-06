Nach dem Urteil gegen den ehemaligen Neustadter Radprofi Gregor Braun wegen Kindesmissbrauchs wird die städtische Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH ihn als Sportbotschafter abberufen. Das hat TKS-Chef Martin Franck am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Der Aufsichtsrat werde in der nächsten Sitzung darüber informiert.

Im Sommer 2020 hatte die TKS fünf Neustadter Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur und Sport, die überregional bekannt sind, als Botschafter und damit Werbeträger für Neustadt benannt. Auf ihren Internetseiten oder bei ihren Veranstaltungen weisen die Botschafter auf ihre vorderpfälzische Herkunft hin.

Auch Stadt reagiert

Darüber hinaus soll Braun die silberne Ehrennadel der Stadt Neustadt aberkannt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung auf Anfrage informiert. In der Juli-Stadtratssitzung soll darüber abgestimmt werden, erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Gregor Braun war am Mittwoch am Landgericht Tübingen zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn wegen des Anstiftens von zum Teil schwerem sexuellen Missbrauch in 31 Fällen schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Braun hat eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen.