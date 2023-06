Der frühere Radrennfahrer Gregor Braun aus Neustadt ist zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Tübingen sprach ihn wegen des Anstiftens des zum Teil schweren sexuellen Missbrauchs in 31 Fällen schuldig. Dem 67-Jährigen wurde vorgeworfen, die Tochter seiner Geliebten Yvonne L. gezwungen zu haben, die beiden beim Sex zu filmen. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Nach dem zum Teil nicht-öffentlichen Verfahren wurde die 35-jährige Frau wegen zum Teil schweren sexuellen Missbrauchs in 33 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Weil sie laut Anklage auch Nacktfotos von ihrer Tochter gemacht und ihrem Sex-Partner gegeben hatte, wurde die Frau auch wegen der Herstellung kinderpornografischer Schriften verurteilt.

Taten zwischen 2013 und 2018

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Paar vorgeworfen, die Tochter der Frau serienweise bei Sex-Dates in Altensteig südwestlich von Stuttgart dabei gehabt zu haben. In mindestens einem Fall musste das Mädchen laut Gericht die Szenen filmen. Immer wieder musste sie zudem die Selbstbefriedigung ihrer Mutter dokumentieren und auch selbst vor der Kamera posieren.

Laut Anklage haben sich die Taten zwischen September 2013 und März 2018 abgespielt. Unter anderem sollen die Treffen in einem Wald im Laderaum eines Kleinbusses stattgefunden haben. Die heute 16-Jährige hatte sich als Nebenklägerin dem Verfahren angeschlossen. Sie war zu einer befreundeten Familie geflohen und hatte später einer Vertrauensperson von dem Missbrauch erzählt.

Radrennfahrer Braun wurde 1976 in Montreal zweifacher Olympiasieger in der Einer- und in der Mannschaftsverfolgung. Zudem wurde er 1975, 1977 und 1978 Weltmeister.