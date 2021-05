Ein Affe am Akkordeon, ein Biber streicht die Bratsche, der Frosch bläst Fagott – tierisches Vergnügen bereitet das brandneue ABC-Bilderbuch der Neustadterin Ulrike Sauerhöfer, mit dem Kinder ab drei Jahren zum Buchstabenlernen animiert werden und ganz nebenbei in die bunte Welt der Musikinstrumente eintauchen.

Lange lag dieses Buch auf Eis, schon vor acht Jahren habe sie eine Rohfassung erstellt, erzählt Ulrike Sauerhöfer, die ihren Erfolg als Kinderbuchschreiberin vor vielen Jahren unter anderem als Herausgeberin und Mitautorin der gleichfalls im Esslinger-Verlag erschienenen Reihe „24 Geschichten bis Weihnachten“ begründete. „Mit der Bitte, wir bräuchten wieder mal ein ABC-Buch, trat mein Hausverlag damals an mich heran“, erinnert sie sich. „Voll im Trend“ sei momentan die Kombi aus Lernen und schönem Bilderbuch. Ihrem Ruf als „Reimtante“ im Autoren-Pool des Verlags folgend, sei es ihr nicht schwer gefallen, zu jedem Tier pfiffige Verse zu erfinden, die viele weitere Begriffe mit dem entsprechenden Buchstaben einbinden und so in spielerischer Weise Kindern das ABC und musikalisches Wissen vermitteln.

Musikalische Talente helfen beim Reimen

„Nie würde es der Biber wagen, die Bratsche anzunagen“, reimt sie butterweich zum Buchstaben B, derweil der Illustrator Silvio Neuendorf ein mit Bär und Ball besetztes Boot an dem in einer Badewanne den Komponisten Bach interpretierenden Biber vorbei an einen mit Birne und Banane dekorierten Bücherberg gleiten lässt, während am Ufer Birken wachsen, am Horizont Ballons fliegen und die Flagge Belgiens weht. Ziel sei es, anhand der über 250 in den Reimen und Bildern versteckten und zu entdeckenden ABC-Begriffen das Alphabet von ganz allein zu lernen, erläutert die im Hauptberuf als Kunstlehrerin an der Maria-Ward-Schule in Landau engagierte Pädagogin.

Eigentlich allerdings ist Sauerhöfer von Hause aus gelernte Grafik-Designerin. Als solche startete sie auch ihre Karriere beim Esslinger-Verlag, mit dem sie seit 30 Jahren zusammenarbeitet. Irgendwann habe sie sich dann aber immer mehr aufs Schreiben verlegt: „Das Texten fällt mir wesentlich leichter, ich reime schneller, als dass ich zeichne“, verrät sie augenzwinkernd. Dass ihr dabei ihre Fähigkeiten als versierte Hobbymusikerin, unter anderem als Sängerin und Pianistin, zu Gute kommen, liegt auf der Hand, denn das „Reimen hat ja auch immer etwas mit Rhythmus zu tun“, weiß sie aus eigener Erfahrung. Und um als Illustratorin konkurrenzfähig zu bleiben, müsse man sich tagtäglich damit befassen, was ihr parallel zu ihrem Fulltime-Job schwer falle, fügt sie ergänzend hinzu. Mit dem in Aachen lebenden Illustrator Silvio Neuendorf verbindet sie eine jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Silvio ist ein Zeichner vom alten Schlag, einer, der noch alles ,handmade’ mit Pinseln und Stiften anfertigt und dabei immer wieder durch seinen unglaublich feinen Humor begeistert.“

Das große Vorbild ist Astrid Lindgren

Die Inspirationen für ihre Ideen holt sie sich im Alltag, vor allem bei Begegnungen mit Menschen, die sich nicht immer ganz so geschickt anstellen und deren liebenswerten Schwächen den Impuls für ihre Erzählungen und Gedichte geben. „Man muss einfach Augen und Ohren offenhalten und ein Gespür für die Dinge entwickeln, die um einen herum passieren, dann kommen die Einfälle ganz von allein“, erläutert sie. Als großes Vorbild nennt sie die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren: „In ihren Geschichten geht es nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch mal um traurige Dinge. Das Faszinierende an ihrer Erzählkunst ist, dass sie ihre Leser am Ende nicht mit einem schlechten Gefühl entlässt, sondern ihre Geschichten immer versöhnlich ausklingen.“

Menschen greifbar machen, sie trotz ihrer Schwächen und Schrulligkeiten von ihrer liebenswerten Seite zeigen – wie Astrid Lindgren möchte auch die Neustadterin Kindern helfen, ihre Gefühlswelt zu entdecken, ihr Selbstbewusstsein zu fördern und Unsicherheiten zu überwinden. „Vieles mache ich aus dem Bauch heraus, denke dabei an meine eigene Kinderseele, wie ich Ängste entwickelt und schließlich überwunden habe“. Dankbar erinnert sie sich an ihre Jugend, allen voran an ihre Großmutter, die als Malerin in Dresden wirkte und von der sie vermutlich ihr Zeichen-Talent geerbt hat. „Darüber hinaus wurde alles, was irgendwie mit Kunst und Musik zu tun hatte, von meinen Eltern wertgeschätzt und gefördert“.

Tier-Orchester macht Rabatz

Entspannung von ihrem anstrengenden Alltag findet Ulrike Sauerhöfer unter anderem während ihrer Aufenthalte auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jürgen Sauerhöfer, der als Grafik-Designer zeitweise an der Gestaltung der Kinderbücher des Esslinger-Verlags mitwirkte, regelmäßig der Einladung ihres „Hausverlags“ folgt und Zeichen- und Malworkshops für die Kinder unter den Gästen anbietet. Auch der jüngste Sohn Johannes Sauerhöfer, der offensichtlich in die Fußstapfen seiner Eltern tritt und momentan ein Grafik-Design-Studium in Köln absolviert, darüber hinaus bereits mehrfach als erfolgreicher Filmemacher in Erscheinung getreten ist, zählt zu den Gästen von Schloss Elmau und hat dort an der Seite seiner Eltern bereits mehrfach Film-Workshops besucht.

Abschließend noch eine kleine Bemerkung zum Buch: Ein wunderbarer Hingucker sind nicht zuletzt die inneren Umschlagseiten, wenn sich am Schluss das komplette Tier-Orchester im Konzertsaal vereint und mit Frack und Fliege ordentlich Rabatz macht. Prädikat empfehlenswert!

Ulrike Sauerhöfer und Silvio Neuendorf: Affe, Biber und die Katz’ – das Tier-Orchester macht Rabatz! Ein ABC-Buch. Witzig gereimte Sprachförderung. Mit Spaß das Alphabet lernen. Esslinger-Verlag, Hardcover, 32 Seiten, 14 Euro.

Zur Person: Ulrike Sauerhöfer

Ulrike Sauerhöfer wurde 1960 in Ludwigshafen geboren, studierte Grafik-Design in Mainz und arbeitete zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn als Art-Director in verschiedenen Werbeagenturen. Bundesweite Bekanntheit erreichte sie in den 80er Jahren als Werbe-Ikone (Yogurette). Nach ihrem Studium zog sie mit ihrem Mann, dem Grafik-Designer Jürgen Sauerhöfer, in die Pfalz und arbeitet seitdem als freie Grafikerin, Illustratorin und Autorin in Neustadt. Seit zehn Jahren wirkt sie außerdem als Kunstlehrerin in Landau. Ihre Freizeit widmet(e) sie unter anderem der Schauspielerei („Schöntaler Märchentheater“) und dem Chorgesang (Figuralchor).