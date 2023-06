Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TG Hildenbrandseck will an ihren Tennisplätzen ein Gerätehaus in einen Aufenthaltsraum umwandeln. Der Bauausschuss hat dem Vorhaben bereits grünes Licht gegeben. In einer Mitgliederversammlung wird noch geklärt, ob auch eine Toilette eingebaut werden soll.

In seiner ersten Online-Sitzung hat sich der Bauausschuss des Neustadter Stadtrates jetzt mit dem Gerätehaus auf dem Gelände der Tennisgemeinschaft (TG) Hildenbrandseck beschäftigt.