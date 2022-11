Neustadt beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal an der Aktion „Tanztürchen“ des Vereins „Kunstbereit“. Vom 1. bis 24. Dezember gibt es dabei einiges zu entdecken im öffentlichen Raum, in Läden und Theatern zwischen Landau und Neustadt. Es geht um verschiedene Facetten des zeitgenössischen Tanzes. Laut Mitteilung der Stadt hat das Citymanagement dafür gemeinsam mit Organisatorin Dorothea Eitel acht „spannende Türchen zum Mitmachen“ in der Innenstadt initiiert: Los geht es ab Donnerstag mit „Poesie zum Tanz“ im Laden Buschwerk am Marktplatz 7a. Am Samstag ist der Unverpacktladen in der Hauptstraße an der Reihe: Dort gibt es Tanzdarbietungen von Funk Circle (Mannheim) – zunächst ab 12 Uhr auf der Straße und ab 14 Uhr im Laden. Außerdem mit dabei: Fotografie Bernd Hentschel im Citymanagementbüro in der Hauptstraße 74 ab 8. Dezember, ab 9. Dezember gibt es Kitchentalk im L’Avocato (Hauptstraße), ab 18. Dezember gibt es Tanz im Klemmhof, am 20. Dezember ist im Toxo (Hauptstraße) die Filmprojektion „Fernweh“ zu sehen und am 22. Dezember die Filmprojektion „Seeking Comfort“ in Stahlers Modehaus (Friedrichstraße). Ebenfalls am 22. Dezember gibt es um 19 Uhr im Unverpacktladen den Workshop Bodystudy. Weitere Informationen und eine Auflistung aller „Tanztürchen“ gibt es unter www.tanztuerchen.de.